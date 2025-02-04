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Медичні сповіщення з'являться в Дії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Медичні сповіщення з’являться в Дії

Автор: Олег Мамчур
04/02/2025 09:40
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Незабаром отримувати важливі медичні повідомлення стане ще простіше. Дізнавайтеся про свої е-рецепти та направлення просто в застосунку Дія або в месенджері Viber.

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Це допоможе уникнути зайвих турбот і зробить доступ до медичних послуг зручнішим — таке рішення ухвалив Уряд.

З електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) повідомлення одразу надійде в застосунок Дія. Якщо повідомлення не буде доставлено, воно з’явиться у Viber. А якщо ви не користуєтеся цими застосунками, усе працюватиме як раніше — через СМС.

Які повідомлення з’являться в Дії та Viber:

  • Номер е-рецепта та код його погашення
  • Код е-направлення до лікаря
  • Підтвердження згоди на обробку даних, створення плану лікування тощо.

Електронна система охорони здоров’я автоматично обере найзручніший спосіб для кожного пацієнта. А ще вона допоможе уникнути затримок через можливі збої в роботі мобільного оператора.

А якщо немає телефона?

Як і раніше, ви зможете одержати інформаційну довідку з усіма потрібними даними для отримання ліків чи медичних послуг. Для дітей і людей, які не можуть самостійно отримувати повідомлення, їх одержуватимуть батьки або законні представники.

Фахівці МОЗ, ДП «Електронне здоров’я» та НСЗУ вже тестують цей функціонал, щоб усе працювало чітко й безперебійно. Відповідні зміни внесені до постанови КМУ від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».