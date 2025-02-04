На Калушині знайшли несанкціоноване поховання свиней

На території між Рожнятівською та Брошнів-Осадською територіальними громадами на Калущині було виявлено 12 трупів загиблих свиней породи «Чорний мангал». Їх перевіряють на наявність вірусу африканської чуми.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда.іф з посиланям на Брошнів-Осадську ТГ
Працівники Калуського РУ ГУ ДСНС та Рожнятівського відділу Калуського управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області відібрали проби паталогічного матеріалу (складено акт відбору проби) та провели на місці захоронення тварин. У роботі комісії, яка працювала, були присутні працівники Брошнів-Осадської селищної ради та працівники КП «ЖЕК».
Ситуація виглядає тривожною не тільки з причини несанкціонованого вивезення трупів свиней без відповідних дозволів, що є прямим порушенням національного законодавства, а й тому, що ставить під сумнів саму причину загибелі «Чорних мангалів» на предмет виявлення у них вірусу африканської чуми свиней.
“Наступного дня були відібрані паталогічні матеріали, які направлені до Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які, у свою чергу, допоможуть зʼясувати причину загибелі тварин”, – йдеться у повідомленні
Факт несанкціонованого вивезення «Чорних мангалів» та розшук причетних до цього злочину осіб проводять правоохоронні органи.