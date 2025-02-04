ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калушині знайшли несанкціоноване поховання свиней

Автор: Lilia
04/02/2025 10:08
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На території між Рожнятівською та Брошнів-Осадською територіальними громадами на Калущині було виявлено 12 трупів загиблих свиней породи «Чорний мангал». Їх перевіряють на наявність вірусу африканської чуми.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланям на Брошнів-Осадську ТГ

Працівники Калуського РУ ГУ ДСНС та Рожнятівського відділу Калуського управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області відібрали проби паталогічного матеріалу (складено акт відбору проби) та провели на місці захоронення тварин. У роботі комісії, яка працювала, були присутні працівники Брошнів-Осадської селищної ради та працівники КП «ЖЕК».

Ситуація виглядає тривожною не тільки з причини несанкціонованого вивезення трупів свиней без відповідних дозволів, що є прямим порушенням національного законодавства, а й тому, що ставить під сумнів саму причину загибелі «Чорних мангалів» на предмет виявлення у них вірусу африканської чуми свиней.

“Наступного дня були відібрані паталогічні матеріали, які направлені до Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які, у свою чергу, допоможуть зʼясувати причину загибелі тварин”, – йдеться у повідомленні

Факт несанкціонованого вивезення «Чорних мангалів» та розшук причетних до цього злочину осіб проводять правоохоронні органи.