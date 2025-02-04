На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув молодий захисник Михайло Ягасик

Сумна звістка знову прилетіла на Тлумаччину. У війні проти російських окупаційних військ загинув Михайло Ягасик з села Вікняни.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада.

Молодий та відважний захисник України, солдат Михайло Ягасик, 1990 року народження, з с. Вікняни, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Повний енергії та сил, мрій, надій та сподівань він боронив українську землю та давав відсіч ворогові, разом з побратимами відстоював незалежність України та її територіальну цілісність.