Майстра лісу судитимуть за незаконну порубку дерев

Обвинувачений, займаючи посаду майстра лісу одного з лісництв Прикарпаття, здійснив на території закріпленого за ним обходу незаконну порубку дерев породи осика та береза. Таким чином спричинив шкоду навколишньому природному середовищу на суму близько 170 тис. грн.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва прокурорів Косівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу одного із лісництв, що на Прикарпатті. Йому інкримінують незаконну порубку, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідування установлено, що у вересні 2024 року обвинувачений, займаючи посаду майстра лісу, здійснив на території закріпленого за ним обходу незаконну порубку дерев породи осика та береза.

Такими протиправними діями працівник лісогосподарського підприємства спричинив шкоду навколишньому природному середовищу на суму близько 170 тис. грн.

Також прокуратурою заявлено позов в інтересах держави про відшкодування вказаної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.