На Івано-Франківщині січень 2025 побив температурні рекорди

Січень 2025 року на Івано-Франківщині був теплішим від норми. Максимальна температура повітря по області сягала 15-17⁰ тепла, на високогір’ї — 12⁰ тепла. Пориви вітру місцями були до 34 метрів за секунду.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Як йдеться у дописі, середньомісячна температура повітря у січні на Івано-Франківщині була вищою від норми на 5,5-6⁰ та склала 2,5-3,9⁰ тепла. На високогір’ї — 1,1⁰ морозу, що на 4,7⁰ вище від норми.

“Січень 2025 року став найтеплішим за увесь період спостережень на метеорологічних стаціях Долина, Яремче та Пожежевська. Абсолютний максимум температури був перевищений у Долині та становив +16,6⁰ тепла”, — йдеться у дописі.

Мінімальні температури повітря:

8-12⁰ морозу — по області;

15⁰ морозу — на високогір’ї.

Найбільше опадів упродовж січня випало на високогір’ї — 178 міліметрів, що перевищило місячні показники на 194%. По області сума опадів за місяць склала 18-31 міліметрів, що становило 63-103% від місячної норми.

Окрім того, в області фіксували максимальні пориви вітру, які місцями сягали 15-24 метрів за секунду та 34 метрів за секунду — в горах.