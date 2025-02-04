З 1 березня у Франківську відкриють реєстрацію у перші класи

З 1 березня в Івано-Франківській громаді відкриють реєстрацію у перші класи.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це інформує Правда з посиланням на Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.
з 1 березня стартує реєстрація на https://school.bloqly.com/#/, а в садочки можна записати дитину з 1 травня на сайті https://sadok.bloqly.com/#/
Детальну інформацію про реєстрацію та територію обслуговування шукайте на сторінках закладів освіти у соцмережах.