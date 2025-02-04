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З 1 березня у Франківську відкриють реєстрацію у перші класи
Диван на коліщатках в темній вітальні

З 1 березня у Франківську відкриють реєстрацію у перші класи

Автор: Олег Мамчур
04/02/2025 11:45
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З 1 березня в Івано-Франківській громаді відкриють реєстрацію у перші класи.

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Про це інформує Правда з посиланням на Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

з 1 березня стартує реєстрація на https://school.bloqly.com/#/,  а в садочки можна записати дитину з 1 травня на сайті https://sadok.bloqly.com/#/

Детальну інформацію про реєстрацію та територію обслуговування шукайте на сторінках закладів освіти у соцмережах.