З 1 березня у Франківську відкриють реєстрацію у перші класи

З 1 березня в Івано-Франківській громаді відкриють реєстрацію у перші класи.

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Про це інформує Правда з посиланням на Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

з 1 березня стартує реєстрація на https://school.bloqly.com/#/, а в садочки можна записати дитину з 1 травня на сайті https://sadok.bloqly.com/#/