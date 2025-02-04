На Донеччині поліг молодший сержант з Калуша Юрчишин Володимир

Калуську громаду сколихнула трагічна звістка з фронту. 31 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув командир відділення протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки батальйону морської піхоти однієї з військових частин, калушанин, молодший сержант Юрчишин Володимир.

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Про це повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда, передає Правда.іф

Призваний до лав Збройних Сил України у грудні 2022 року. Захисник тиждень не дожив до свого 32-ліття.