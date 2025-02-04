У Франківську викрили корупційну схему посадовців двох місцевих теплових підприємств. ФОТО

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго» під час укладання договору з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» умисно занижували відсоток втрат теплової енергії, яка транспортувалася до споживачів. Такі дії призвели до багатомільйонних збитків державному міському підприємству та незаконному заволодінню коштів платників за теплопостачання.
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Поліцейські встановили, що у 2021 році було проведено енергетичний аудит теплових мереж ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго» (колишні тепломережі “Стек”), за результатом якого встановлено втрати теплової енергії в 34,97% (у звʼязку із тривалою експлуатацією теплових мереж без проведення ремонтних робіт), пише обласна поліція.
Між ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та ТОВ «Івано-Франківськтеплоенерго» укладено договір щодо транспортування теплової енергії споживачам – мешканцям Івано-Франківської громади. Однак при укладанні договору керівник ТОВ свідомо занизив цей показник втрат теплоенергії до 29,97 %. Тодішній директор ДМП не перевіряв підробні дані в документах компанії – транспортера. Такі дії призвели до багатомільйонних збитків державному міському підприємству.
Зокрема слідчі встановили, що ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» недоотримало майже 4,5 млн грн на відшкодування витрат теплової енергії, а споживачі переплатили понад 7,5 млн грн за фактично меншу кількість отриманих Гкал тепла.
Під час обшуків в офісних приміщеннях компаній поліцейські вилучили фінансову та господарську документацію та інші речові докази.
Поліцейські оголосили підозру директору ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді застави. Йдеться про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
А керівнику ТОВ – за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – службове підроблення та привласнення коштів в особливо великих розмірах. До суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави.
Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють повне коло винних осіб та обставини вчинення правопорушення. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих збитків.