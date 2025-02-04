“Прикарпаття” підписало трьох нових гравців. ФОТО

Першими зимовими новачками “Прикарпаття” стали три гравці – 27-річний захисник Юрій Романюк, 32-річний півзахисник Олександр Цибульник і 22-річний нападник Мирослав Трофимюк.

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1 лютого ці футболісти в якості “вільних агентів” уклали контракти з івано-франківським клубом і вже працюють на навчально-тренувальних зборах разом з новою командою, пише Пресслужба клубу.

Юрій Романюк (06.05.1997) є уродженцем Рудки-Козинської Волинської області. Вихованець ДЮСШ луцької “Волині”, кольори якої захищав у чемпіонатах ДЮФЛУ. За основну команду “хрестоносців” почав грати у 18-річному віці, дебютувавши у Прем’єр-лізі в березні 2016 року.

Далі правий захисник виступав за одеський “Чорноморець” (2018), дніпропетровський “Дніпро-1” (2019), волочиський “Агробізнес” (2020-21), харківський “Металіст” (2021-23) і львівські “Карпати” (2023-24). Восени минулого року грав за аматорський ФК “Тростянець” у чемпіонаті Волині і Кубку України серед аматорів.

Олександр Цибульник (09.01.1993) народився в Харкові. У ДЮФЛУ розпочав у харківському “Арсеналі”, після чого опинився в Академії “Металіста”. З 2008 по 2010 рік виступав за юнацькі збірні України U-16 та U-17. Згодом підписав контракт з київським “Динамо”, в якому з 2011 по 2016 роки грав за молодіжні та дублюючі команди.

Далі в ігровій кар’єрі опорного півзахисника були “Черкаський Дніпро” (2016-17), ізраїльський “Хапоель” Рамат-га-Шарон (2017-18), білоруський “Дніпро” Могильов (2018), волочиський “Агробізнес” (2018), “Черкащина” (2019), краматорський “Авангард” (2020) і хмельницьке “Поділля” (2021).

З початком повномасштабної війни Цибульник у 2022-му грав у Польщі за аматорські команди “Томашовія” та “Одра” (Водзіслав-Шльонський), у 2023-му кілька матчів провів за “Колос” (Полонне), а з поверненням хмельничан до Першої ліги знову одягнув футболку “Поділля” (2023-24), де був капітаном команди.

Мирослав Трофимюк (08.04.2001) народився у Павлограді Дніпропетровської області. Вихованець Академії “Дніпра”, за який в юнацькому віці грав у чемпіонатах ДЮФЛУ, а у складі юніорської збірної України U-17 провів один матч у відборі чемпіонату Європи 2018.

Згодом нападник виступав за молодіжні команди “Шахтаря” U-19 та ФК “Маріуполь” U-19/U-21. У квітні 2021 року встиг навіть дебютувати в УПЛ у матчі з “Шахтарем” (0:3). З березня 2023 року захищав кольори першолігового “Кременя” з Кременчуга. У поточному сезоні зіграв 15 матчів, забив три м’ячі.