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Якою буде погода на Прикарпатті у перший тиждень лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті у перший тиждень лютого

Автор: Олег Мамчур
04/02/2025 12:50
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У перші дні лютого на Прикарпаття повернеться зимова погода з похолоданням та снігом.

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Зокрема, за прогнозами синоптиків у вівторок, 4 лютого очікується хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Температура повітря вночі 1-3о морозу, вдень 0-2о тепла, пише Бліц-Інфо.

У середу, 5 лютого сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Удень і ввечері буде йти сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2-4о морозу, вдень 0-2о тепла.

Четвер, 6 лютого буде хмарним. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Вночі очікується 2-4о морозу, вдень повітря прогріється до 0-2о тепла.

На завершення робочого тижня у пʼятницю, 7 лютого весь день буде триматися хмарна погода. Без опадів. Температура повітря вночі 5-7о морозу, вдень 0-2о тепла.