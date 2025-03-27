Мережу звеселило відео, де 53-річний Маск на обіді в Трампа бавиться столовими приборами

У середині березня в резиденції американського президента Дональда Трампа Мар-а-лаго відбувся обід, одним із гостей якого став очільник Департаменту ефективності уряду, підприємець Ілон Маск. Пише Табло ID.

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Днями у мережі завірусилося кумедне відео, зняте тоді. На ньому 53-річний засновник SpaceX розважається трюком зі столовими приборами. Зокрема він показував його прессекретарці Білого дому Керолайн Левітт та своїй партнерці Шивон Зіліс, тоді як за кілька кроків сидів Трамп, захоплений бесідою з іншим гостем.

“Виделка і дві ложки балансують на кінчику мого пальця”, – похвалився сам Маск у Х, помітивши суспільну увагу до його трюку.

Утім ролик викликав неоднозначні реакції в користувачів. Так, декому безпосередність мільярдера видалася милою.

“Доросла американська версія принца Луї Вельського… Ніколи не втрачай свою внутрішню дитину… Та сама дитина на весіллі”, – пишуть люди.

Декому ж така витівка у виконанні дорослого чоловіка, ще й за таких обставин, здалася химерною.

“Я робив таке заради уваги, коли мені було 6, вважаючи, що я бісів геній. А цьому чоловікові за 50”, – коментують користувачі.

“Вечеря з родиною після того, як накурився”, – зазначають вони.

До речі, як пише Daily Mail, запрошення на той обід буцімто коштували по 1 мільйону доларів.

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