Прикарпатці здобули медалі на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу

З 15 по 23 березня в іспанській Малазі проходив чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок.

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Як повідомляють Спортивні новини Прикарпаття, українська збірна гідно представила нашу країну, а спортсмени з Івано-Франківщини вибороли високі нагороди.

Віктор Голіней (вагова категорія +120 кг) став чемпіоном Європи у сумі триборства. Він також здобув:

бронзу у присіданні,

золото у жимі лежачи + рекорд Європи,

срібло у тязі

Тарас Мельничук (до 120 кг) здобув золото у жимі лежачи. Через травму спортсмен не зміг поборотися за медалі в триборстві, фінішувавши на 7-й позиції.