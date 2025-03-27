ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатці здобули медалі на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатці здобули медалі на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу

Автор: Олег Мамчур
27/03/2025 18:33
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З 15 по 23 березня в іспанській Малазі проходив чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Як повідомляють Спортивні новини Прикарпаття, українська збірна гідно представила нашу країну, а спортсмени з Івано-Франківщини вибороли високі нагороди.

Віктор Голіней (вагова категорія +120 кг) став чемпіоном Європи у сумі триборства. Він також здобув:

  • бронзу у присіданні,
  • золото у жимі лежачи + рекорд Європи,
  • срібло у тязі

Тарас Мельничук (до 120 кг) здобув золото у жимі лежачи. Через травму спортсмен не зміг поборотися за медалі в триборстві, фінішувавши на 7-й позиції.