Прикарпатці здобули медалі на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу

З 15 по 23 березня в іспанській Малазі проходив чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Як повідомляють Спортивні новини Прикарпаття, українська збірна гідно представила нашу країну, а спортсмени з Івано-Франківщини вибороли високі нагороди.
Віктор Голіней (вагова категорія +120 кг) став чемпіоном Європи у сумі триборства. Він також здобув:
- бронзу у присіданні,
- золото у жимі лежачи + рекорд Європи,
- срібло у тязі
Тарас Мельничук (до 120 кг) здобув золото у жимі лежачи. Через травму спортсмен не зміг поборотися за медалі в триборстві, фінішувавши на 7-й позиції.