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На місці кінотеатру “Космос” залишиться громадський простір
Диван на коліщатках в темній вітальні

На місці кінотеатру “Космос” залишиться громадський простір

Автор: Олег Мамчур
27/03/2025 18:57
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Днями з’явилася інформація про закриття легендарного кінотеатру “Космос” в Івано-Франківську.

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У соцмережах почали поширювати чутки про можливість зведення нової багатоповерхівки. Також люди розпочали активно коментувати цю новину та обурюватися такому рішенню, пише Місто.

Заступник міського голови Віктор Синишин у ранковому ефірі на радіо «Західний полюс» прокоментував ситуацію та запевнив, що новобудови там не буде.

“Це є приватна власність. Усе ж таки кінотеатр там збережеться. Буде модернізовано саму будівлю і відкриють додаткові торгові площі. Це не буде житлова забудова, а залишиться громадський простір”, – наголосив Віктор Синишин.