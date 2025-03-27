На місці кінотеатру “Космос” залишиться громадський простір

Днями з’явилася інформація про закриття легендарного кінотеатру “Космос” в Івано-Франківську.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
У соцмережах почали поширювати чутки про можливість зведення нової багатоповерхівки. Також люди розпочали активно коментувати цю новину та обурюватися такому рішенню, пише Місто.
Заступник міського голови Віктор Синишин у ранковому ефірі на радіо «Західний полюс» прокоментував ситуацію та запевнив, що новобудови там не буде.
“Це є приватна власність. Усе ж таки кінотеатр там збережеться. Буде модернізовано саму будівлю і відкриють додаткові торгові площі. Це не буде житлова забудова, а залишиться громадський простір”, – наголосив Віктор Синишин.