На місці кінотеатру “Космос” залишиться громадський простір

Днями з’явилася інформація про закриття легендарного кінотеатру “Космос” в Івано-Франківську.

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У соцмережах почали поширювати чутки про можливість зведення нової багатоповерхівки. Також люди розпочали активно коментувати цю новину та обурюватися такому рішенню, пише Місто.

Заступник міського голови Віктор Синишин у ранковому ефірі на радіо «Західний полюс» прокоментував ситуацію та запевнив, що новобудови там не буде.