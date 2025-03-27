Що задекларували міські голови Надвірної, Косова й Галича

Голови Надвірнянської, Косівської та Галицької громад Зіновій Андрійович, Юрій Плосконос і Олег Кантор оприлюднили свої декларації за 2024 рік на сайті НАЗК.

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Скільки грошей та які заощадження вони задекларували, читайте у матеріалі.

Що задекларував голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович

Свою декларацію за 2024 рік Зіновій Андрійович оприлюднив 20 березня 2025 року.

Як йдеться у документі, упродовж минулого року в міській раді голова Надвірної заробив 883 тисячі 658 гривень.

Його дружина Іванна Андрійович отримала 133 тисячі 503 гривні зарплати за основним місцем роботи — в управлінні культури й туризму Надвірнянської міської ради, а також 23 тисячі 540 гривень зарплати на роботі за сумісництвом у ТОВ “Максимко”. Також вона заробила 135 тисяч 678 гривень, займаючись підприємницькою діяльністю.

Згідно з декларацією Зіновій Андрійович у 2024 році зберігав готівкою 852 тисячі 500 гривень. Його дружина — 495 тисяч гривень.

Міський голова Надвірнянської громади має рахунок в одному банку, його дружина — у двох.

Що задекларував голова Косівської громади Юрій Плосконос

Юрій Плосконос опублікував свою декларацію за 2024 рік 13 березня 2025 року.

У документі йдеться, що голова Косівської громади торік отримав 561 тисячу 236 гривень зарплати та 2 тисячі 814 гривень соцвиплат від управління соцзахисту населення Косівської районної військової адміністрації.

У 2024 році він мав 21 тисячу євро заощаджень у готівці. Юрій Плосконос вказав у декларації один рахунок у банку.

Що задекларував голова Галицької громади Олег Кантор

Декларацію за 2024 рік Олег Кантор опублікував 24 березня 2025 року.

Торік Олег Кантор заробив у Галицькій міській раді 1 мільйон 203 тисячі 484 гривні. Також він отримав 3 тисячі 727 гривень від Івано-Франківської обласної ради й 1 тисячу гривень виплат/відшкодування від Івано-Франківської обласної організації Професійної спілки працівників державних установ України.

Дружина голови Галицької громади Наталія Кантор у 2024 році отримала 93 тисячі 300 гривень зарплати на приватному підприємстві “Галицький ринок”, а також 10 тисяч 71 гривню — за місцем роботи в територіальному управлінні державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області.

Упродовж минулого року Олег Кантор зберігав готівкою 450 тисяч гривень, 14 тисяч доларів та 8 тисяч 900 євро. Наталія Кантор мала 230 тисяч гривень готівки й 4 тисячі 500 доларів.

Олег Кантор задекларував два рахунки в банках, його дружина — один.

У лютому 2025 року Олег Кантор придбав Mersedes-Benz E 280 CDI 2004 року випуску вартістю 180 тисяч гривень.