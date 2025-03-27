Нові робочі місця та розвиток громади: у Коломиї завод LEONI збільшить свої потужності

Підприємство LEONI у Коломиї готується до розширення. Незабаром збільшаться виробничі потужності, а разом із цим відкриються нові вакансії.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський, передає Правда.іф.
За його словами, роботодавці запрошують і досвідчених фахівців, і тих, хто готовий навчатися з нуля.
“Сьогодні зустрілися з генеральним директором ТОВ «LEONI» Петром Марківим. Вручив підприємству заслужену відзнаку як найбільшому платнику податків Коломийської громади у 2024 році. Це не просто цифри – це робочі місця для наших людей, це кошти на розвиток Коломиї та сіл громади. ТОВ «LEONI» залишається надійним партнером громади та рушієм економічного розвитку. Впевнений, що наша співпраця тільки зміцніє, відкриваючи нові перспективи для Коломиї.”, – йдеться у дописі мера.