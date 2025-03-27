Нові робочі місця та розвиток громади: у Коломиї завод LEONI збільшить свої потужності

Підприємство LEONI у Коломиї готується до розширення. Незабаром збільшаться виробничі потужності, а разом із цим відкриються нові вакансії.

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Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

За його словами, роботодавці запрошують і досвідчених фахівців, і тих, хто готовий навчатися з нуля.