Двом акторам Івано-Франківського театру присвоїли почесні звання

З нагоди Міжнародного дня театру Президент України присвоїв акторам Івано-Франківського національного драматичного театру ім. Івана Франка почесні звання.

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Ольга Комановська отримала звання – «Народна артистка України», а Павло Кільницький став «Заслуженим артистом України», повідомили у театрі.

Нагадаємо, Ольга Комановська закінчила Дніпропетровський театрально-художній коледж, Інститут мистецтв Прикарпатського університету. З 2002 року працює в Івано-Франківському драмтеатрі. Глядач пам’ятає її ролі у фільмах «Жива», «Довбуш».

Павло Кільницький родом з Луганщини, де закінчив Луганський інститут культури та мистецтв. Працював актором у Київському академічному театрі юного глядача, Національному академічному театрі ім. Лесі Українки.

Переможець фестивалю «Класика сьогодні» номінації «Краща чоловіча роль другого плану». З 2018 року працює в Івано-Франківському драмтеатрі.

Режисер вистави «На полі крові», «Пташка» в Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки. Автор музики та пісень.

Знімався у серіалах та фільмах, зокрема в «Істальгії» режисерки Дарії Онищенко, «Чорти» Дмитра Рязанова, «Заборонений» Романа Бровка та ін.