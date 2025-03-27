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Диван на коліщатках в темній вітальні

Руслан Марцінків присвоїв звання “Почесного громадянин міста” Олександру Мацієвському

Автор: Оксана Марушкевич
27/03/2025 21:05
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Міська рада Івано-Франківська одноголосно ухвалила рішення присвоїти найвище звання – “Почесний громадянин міста” Олександру Мацієвському.

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вручив нагороду матері захисника, .

“Нас багато що єднає: схід і захід. І в цьому є символізм, бо в 40-х – 50-х роках минулого століття хлопці і дівчата, які не хотіли здаватися в криївці, – вони кричали ворогу «Слава Україні!» і підривали себе. Таким чином йшли з життя. Так діють і сьогодні новітні Герої. Це ціна сучасної української держави, ціна свободи. В особі вашого сина – образ цілої України. Образ боротьби і нескореності! Передав найвищу нагороду”, – зазначив Руслан Марцінків.