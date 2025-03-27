Руслан Марцінків присвоїв звання “Почесного громадянин міста” Олександру Мацієвському

Міська рада Івано-Франківська одноголосно ухвалила рішення присвоїти найвище звання – “Почесний громадянин міста” Олександру Мацієвському.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вручив нагороду матері захисника, .

“Нас багато що єднає: схід і захід. І в цьому є символізм, бо в 40-х – 50-х роках минулого століття хлопці і дівчата, які не хотіли здаватися в криївці, – вони кричали ворогу «Слава Україні!» і підривали себе. Таким чином йшли з життя. Так діють і сьогодні новітні Герої. Це ціна сучасної української держави, ціна свободи. В особі вашого сина – образ цілої України. Образ боротьби і нескореності! Передав найвищу нагороду”, – зазначив Руслан Марцінків.