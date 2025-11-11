Мешканці Івано-Франківщини можуть безкоштовно вивчати англійську онлайн

На Івано-Франківщині відкрили набір на масштабний безкоштовний онлайн-курс англійської мови для підлітків і дорослих.

Про це повідомили організатори — команда мережі освітньо-культурних просторів Гончаренко центр.

Долучитися можуть усі охочі — незалежно від того, чи ви мешкаєте у Франківську, чи в найменшому селі області. Програма охоплює кілька рівнів — від Pre-A1 до A2, тож долучитися можуть і ті, хто вивчає англійську з нуля, і ті, хто вже має базові знання.

У команді зазначають, що курс створили, аби зробити вивчення англійської доступним кожному, незалежно від віку, місця проживання чи досвіду навчання.

«Ми прагнемо, щоб кожен українець мав змогу опанувати англійську без страху і фінансових бар’єрів. Онлайн-формат дозволяє долучитися з будь-якого куточка країни, а навчання побудоване так, щоб учасники одразу бачили прогрес і могли використовувати мову у щоденному житті», — розповідають у Гончаренко центрі.

Заняття проходитимуть онлайн — на платформі Google Meet, а комунікація між учасниками відбуватиметься у Telegram-чаті. Перед реєстрацією організатори радять пройти короткий тест на визначення рівня володіння мовою, щоб сформувати збалансовані групи.

Курс стартує у листопаді. Усі, хто пройде відбір, отримають персональне запрошення на перше заняття.

Наразі набір відкритий у такі групи:

Підлітки: курс A1 та курс А2

Дорослі: курс Pre-A1 (повністю з нуля), курс A1 та курс А2

Участь повністю безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.