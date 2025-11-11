На 22-му році життя трагічно загинув прикарпатський рятувальник Максим Голіней

На 22-му році життя трагічно загинув фельдшер медико-санітарної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Голіней Максим Романович.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Максим був молодим, щирим, завжди усміхненим та відкритим до людей. Він віддано любив свою роботу й завжди приходив туди, де була потрібна допомога.
Колеги запам’ятали його як доброзичливого та чуйного товариша,який ніколи не залишався байдужим до чужої біди.
Світла пам’ять про Максима назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та всього колективу рятувальників Прикарпаття.
Про час та місце панахиди й чину похорону буде повідомлено додатково.