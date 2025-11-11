ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На 22-му році життя трагічно загинув прикарпатський рятувальник Максим Голіней

Автор: Олег Мамчур
Чорно-білий портрет чоловіка у формі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки на квартири до 250000 грн, собака в касці
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На 22-му році життя трагічно загинув фельдшер медико-санітарної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Голіней Максим Романович.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Максим був молодим, щирим, завжди усміхненим та відкритим до людей. Він віддано любив свою роботу й завжди приходив туди, де була потрібна допомога.

Колеги запам’ятали його як доброзичливого та чуйного товариша,який ніколи не залишався байдужим до чужої біди.

Світла пам’ять про Максима назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та всього колективу рятувальників Прикарпаття.

Про час та місце панахиди й чину похорону буде повідомлено додатково.

На зображенні може бути: текст

СХОЖІ НОВИНИ