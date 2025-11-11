У міській раді роз’яснили, як саме проводяться розкопки в Івано-Франківську та чому вони важливі для міської інфраструктури.

За словами заступника міського голови Михайла Смушака, будь-які роботи, що передбачають порушення благоустрою — ремонт чи прокладання мереж — можна проводити лише за наявності офіційного дозволу (ордера).

Як отримати дозвіл:

для планових робіт — рішення виконкому міської ради;

для аварійних — подається заявка у випадку термінового усунення пошкоджень.

Усі документи подаються через ЦНАП.

Під час робіт обов’язково:

огородити місце розкопки та встановити попереджувальні знаки;

у разі робіт на дорозі — погодити схему з патрульною поліцією;

встановити інформаційний щит із даними про підрядника, терміни та номер дозволу.

Після завершення розкопок підрядники зобов’язані відновити покриття, тротуари та зелені зони. Гарантійний термін після закриття ордера становить 5 років — якщо з’являються недоліки, компанія усуває їх власним коштом.

Самовільні розкопки — це порушення, за яке передбачено штраф:

для громадян — від 340 до 1360 грн,

для підприємців і посадовців — від 850 до 1700 грн.

Міська влада закликає мешканців повідомляти про незаконні або неякісно відновлені розкопки на лінію 1580 чи в Комуналку ІФ.