У міській раді роз’яснили, як саме проводяться розкопки в Івано-Франківську та чому вони важливі для міської інфраструктури.
За словами заступника міського голови Михайла Смушака, будь-які роботи, що передбачають порушення благоустрою — ремонт чи прокладання мереж — можна проводити лише за наявності офіційного дозволу (ордера).
Як отримати дозвіл:
- для планових робіт — рішення виконкому міської ради;
- для аварійних — подається заявка у випадку термінового усунення пошкоджень.
Усі документи подаються через ЦНАП.
Під час робіт обов’язково:
- огородити місце розкопки та встановити попереджувальні знаки;
- у разі робіт на дорозі — погодити схему з патрульною поліцією;
- встановити інформаційний щит із даними про підрядника, терміни та номер дозволу.
Після завершення розкопок підрядники зобов’язані відновити покриття, тротуари та зелені зони. Гарантійний термін після закриття ордера становить 5 років — якщо з’являються недоліки, компанія усуває їх власним коштом.
Самовільні розкопки — це порушення, за яке передбачено штраф:
- для громадян — від 340 до 1360 грн,
- для підприємців і посадовців — від 850 до 1700 грн.
Міська влада закликає мешканців повідомляти про незаконні або неякісно відновлені розкопки на лінію 1580 чи в Комуналку ІФ.
«Ми хочемо, щоб місто залишалося впорядкованим, навіть коли ведуться роботи. Дотримання правил — це спільна відповідальність усіх», — зазначив Михайло Смушак.