Смушак пояснив, чому місто “розкопане” та хто за це відповідає

Автор: Олег Мамчур
Дорожні ремонтні роботи біля житлового будинку
У міській раді роз’яснили, як саме проводяться розкопки в Івано-Франківську та чому вони важливі для міської інфраструктури.

За словами заступника міського голови Михайла Смушака, будь-які роботи, що передбачають порушення благоустрою — ремонт чи прокладання мереж — можна проводити лише за наявності офіційного дозволу (ордера).

Як отримати дозвіл:

  • для планових робіт — рішення виконкому міської ради;
  • для аварійних — подається заявка у випадку термінового усунення пошкоджень.
    Усі документи подаються через ЦНАП.

Під час робіт обов’язково:

  • огородити місце розкопки та встановити попереджувальні знаки;
  • у разі робіт на дорозі — погодити схему з патрульною поліцією;
  • встановити інформаційний щит із даними про підрядника, терміни та номер дозволу.

Після завершення розкопок підрядники зобов’язані відновити покриття, тротуари та зелені зони. Гарантійний термін після закриття ордера становить 5 років — якщо з’являються недоліки, компанія усуває їх власним коштом.

Самовільні розкопки — це порушення, за яке передбачено штраф:

  • для громадян — від 340 до 1360 грн,
  • для підприємців і посадовців — від 850 до 1700 грн.

Міська влада закликає мешканців повідомляти про незаконні або неякісно відновлені розкопки на лінію 1580 чи в Комуналку ІФ.

«Ми хочемо, щоб місто залишалося впорядкованим, навіть коли ведуться роботи. Дотримання правил — це спільна відповідальність усіх», — зазначив Михайло Смушак.

