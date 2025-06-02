ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Мешканець Косова намагався передати наркотики у Франківське СІЗО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мешканець Косова намагався передати наркотики у Франківське СІЗО

Автор: Олег Мамчур
02/06/2025 11:23
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

38-річний мешканець міста Косів намагався передати наркотики до установи виконання покарань.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як встановили слідчі, він намагався у відділенні пошти передати посилку до Івано-Франківського СІЗО.

У пакунку серед продуктів знаходилися два zip-пакети з наркотичною речовиною, призначені для арештованого.

Згідно з експертизою, вилучена речовина є канабісом.

502498909 713283198012579 2272523331544015741 n

Вдома у чоловіка провели обшук та вилучили наркотичні речовини.  Йому повідомили про підозру, зараз прикарпатець знаходиться під вартою. Досудове розслідування триває.