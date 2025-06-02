Мешканець Косова намагався передати наркотики у Франківське СІЗО

38-річний мешканець міста Косів намагався передати наркотики до установи виконання покарань.

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Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як встановили слідчі, він намагався у відділенні пошти передати посилку до Івано-Франківського СІЗО.

У пакунку серед продуктів знаходилися два zip-пакети з наркотичною речовиною, призначені для арештованого.

Згідно з експертизою, вилучена речовина є канабісом.

Вдома у чоловіка провели обшук та вилучили наркотичні речовини. Йому повідомили про підозру, зараз прикарпатець знаходиться під вартою. Досудове розслідування триває.