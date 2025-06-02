Відійшов у засвіти колишній голова Тисменицької РДА Семенів Володимир

На 69-у році життя раптово відійшов у Вічність багаторічний очільник Тисменицького району Володимир Семенів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про втрату повідомив заступник голови Тисменицької ОТГ Руслан Фармус (Ruslan Farmus), Тисменицька міська рада
“Спочивайте з миром, Володимире Миколайовичу!” – йдеться у дописі посадовця
Семенів Володимир Миколайович був головою Тисменицької РДА та Тисменицької районної ради. Обирався депутатом Тисменицької районної та Івано-Франківської обласної рад.
“У пам’яті рідних, друзів, колег та усіх, хто його знав, Володимир Миколайович назавжди залишиться щирою та справедливою людиною, відповідальним і вимогливим управлінцем, відданим обраній справі, патріотом рідної землі.
Тисменицька міська рада висловлює щирі слова співчуття рідним та близьким Володимира Миколайовича.
Нехай світлий спомин назавжди залишиться в наших серцях!” – йдеться у дописі