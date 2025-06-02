Відійшов у засвіти колишній голова Тисменицької РДА Семенів Володимир

На 69-у році життя раптово відійшов у Вічність багаторічний очільник Тисменицького району Володимир Семенів.

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Про втрату повідомив заступник голови Тисменицької ОТГ Руслан Фармус (Ruslan Farmus), Тисменицька міська рада

“Спочивайте з миром, Володимире Миколайовичу!” – йдеться у дописі посадовця Семенів Володимир Миколайович був головою Тисменицької РДА та Тисменицької районної ради. Обирався депутатом Тисменицької районної та Івано-Франківської обласної рад.