Поліція повідомила деталі вчорашньої аварії у Брошнів-Осаді

Прикарпатські поліцейські розслідують аварію, у якій загинув водій легковика та пасажирку доставили до лікарні.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області

Смертельна ДТП трапилась 1 червня близько 15:40 у населеному пункті Брошнів-Осада, що у Калуському районі. Слідчі з’ясовують всі обставини аварії в межах розпочатого кримінального провадження.

Деталі за посиланням: https://if.npu.gov.ua/…/prykarpatski-politseiski…