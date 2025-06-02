ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На виборах президента Польщі переміг Кароль Навроцький
Диван на коліщатках в темній вітальні

На виборах президента Польщі переміг Кароль Навроцький

Автор: Олег Мамчур
02/06/2025 12:28
-Реклама
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У другому турі виборів президента Польщі після опрацювання 100% протоколів перемагає консерватор Кароль Навроцький із 50,89% голосів. Кандидат від правлячої коаліції, ліберал Рафал Тшасковський отримав 49,11%.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє New Voice з посиланням на Gazeta Wyborcza.

1 червня у Польщі відбувся другий тур виборів президента, у якому поляки обирали між Рафалом Тшасковським — кандидатом від партії прем’єра Дональда Туска Громадянська коаліція та підтриманим партією Право і справедливість Каролем Навроцьким.