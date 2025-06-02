На виборах президента Польщі переміг Кароль Навроцький

У другому турі виборів президента Польщі після опрацювання 100% протоколів перемагає консерватор Кароль Навроцький із 50,89% голосів. Кандидат від правлячої коаліції, ліберал Рафал Тшасковський отримав 49,11%.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє New Voice з посиланням на Gazeta Wyborcza.

1 червня у Польщі відбувся другий тур виборів президента, у якому поляки обирали між Рафалом Тшасковським — кандидатом від партії прем’єра Дональда Туска Громадянська коаліція та підтриманим партією Право і справедливість Каролем Навроцьким.