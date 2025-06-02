Юрій Радульський, Василь Француз та Андрій Хома — у символічній збірній групи Першої ліги

Сайт Sport Arena підсумовує Першу лігу в сезоні 2024/25. Формат турніру передбачає два етапи – на першому команди розділюються за географічним принципом (західна Група «А», східна Група «Б»), а от на другому – за спортивними результатами (група «Чемпіонська» для боротьби за медалі й підвищення в класі, група «Вибування» за уникнення вильоту та плей-офф ПФЛ).
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Приємно, що до числа найкращих гравців весняної частини Першої ліги потрапили одразу три футболісти “Прикарпаття” – правий захисник Юрій Радульський, центральний захисник Василь Француз і нападник Андрій Хома. Відзначимо, що на другому етапі чемпіонату івано-франківці входили до одинадцятки кращих від Sport Arena – Радульський (2, 9 і 10 тури), Француз (10 тур), Хома (4 тур).
Правий захисник – Юрій Радульський (Прикарпаття)
10 матчів: 2 голи, 1 асист
Радульський – це одне з відносно нових приємних відкриттів. Поступово виграв конкуренцію за свій правий фланг, хоча, наприклад, зараз у команду прибув добре навчений і висококласний універсал Романюк. Відзначався видовищністю дій – тут тобі й гол з кутового, й класне виконання стандартів, і яскрава взаємодія з товаришами по команді.
Центральний захисник – Василь Француз (Прикарпаття)
10 матчів: 3 голи, 0 асистів
Оборона Прикарпаття переживала вимушені ротації та тактичні перестановки, залучалися в лінію й універсали з півзахисту. Француз, граючи центрального чи лівого центрального в трійці, діяв самовіддано, помилки компенсував жорсткістю та зарядженістю на боротьбу. Гарно ходив на стандарти й бив пенальті влучно, що важливо, зважаючи на колишні промахи інших одноклубників.
Нападник – Андрій Хома (Прикарпаття)
10 матчів: 5 голів, 0 асистів
Свого часу Хома всерйоз боровся за звання найкращого бомбардира Першої ліги, привернув увагу клубів УПЛ, але після зриву трансферів у Чорноморець і Карпати десь збавив оберти. За довший перший етап, наприклад, він забив лише раз – а навесні відзначився п’ятьма голами й виграв бомбардирське звання в групі «Вибування».