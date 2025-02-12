Мешканець Прикарпаття намагався ввезти ліки з наркотичними речовинами. ФОТО

Службова вівчарка викрила зловмисника, який віз через кордон 500 таблеток із вмістом заборонених речовин.

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Про це інформує Львівська митниця, передає Правда.

У пункті пропуску «Краківець — Корчова» працівники митниці спільно з прикордонниками викрили 56-річного жителя Прикарпаття, який намагався доставити в Україну лікарські препарати, що містять наркотичні та психотропні речовини.

Як зазначають, під час огляду мікроавтобуса «Mercedes», що прямував в Україну з Італії, спрацювала вівчарка Алсу та допомогла виявити в багажному відділенні 530 таблеток. Обіг таких медикаментів є обмеженим в Україні.

Повідомлення про цей факт, який має ознаки кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), скеровано в правоохоронні органи.