Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Верховна рада ухвалила законопроєкт щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Закон №12457 в цілому підтримали 313 народних депутатів, пише Правда.

У документі передбачено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зможуть пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року (раніше було встановлено термін до 4 лютого).

Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук додала, що військовозобов’язаним не слід розраховувати на подальші продовження терміну проходження ВЛК.