Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Верховна рада ухвалила законопроєкт щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду.
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Закон №12457 в цілому підтримали 313 народних депутатів, пише Правда.
У документі передбачено, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зможуть пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року (раніше було встановлено термін до 4 лютого).
Заступниця керівника ОПУ Ірина Верещук додала, що військовозобов’язаним не слід розраховувати на подальші продовження терміну проходження ВЛК.