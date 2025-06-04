Мешканка Івано-Франківська хотіла продати онлайн дитячі речі – і втратила 60 тисяч гривень

Під час онлайн-шопінгу часто є ризики потрапити на гачок аферистів. Саме від такої шахрайської пастки постраждала 29-річна жителька Івано-Франківська, намагаючись продати товар в інтернеті.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Зі слів потерпілої, вона розмістила оголошення про продаж дитячого одягу на популярній онлайн-платформі продажу товарів. Згодом, з нею зв’язалася особа, яка нібито зацікавилась покупкою.

“Надалі, псевдопокупець надіслав заявниці фішингове посилання для оформлення інтернет-покупки. Перейшовши за посиланням, жінка завантажила додаток для розрахунку. Однак, замість зарахування коштів, аферисти переказали кількома транзакціями з рахунків прикарпатки майже 60 тисяч гривень”, – йдеться у дописі.

Усвідомивши, що стала жертвою аферистів, потерпіла звернулася за допомогою до поліції.

За фактом шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

“У жодному разі не переходьте за посиланнями, отриманими в месенджерах чи соціальних мережах від сторонніх осіб; не повідомляйте стороннім особам дані ваших банківських карток – CVV-код, паролі з SMS-повідомлень та інші конфіденційні реквізити; листуйтесь з продавцями/покупцями лише на офіційних платформах онлайн; користуйтесь послугою післяплати”, – поліцейські застерігають громадян.