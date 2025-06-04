Українця, підозрюваного у підпалі майна прем’єра Британії, могли завербувати спецслужби РФ через телеграм – “Схеми”



21-річного Романа Лавриновича, підозрюваного у підпалі майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, могли завербувати спецслужби РФ через телеграм.

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Про це свідчить аналіз активності українця в соціальних мережах та месенджерах, який зробили «Схеми» (Радіо Свобода).

Журналісти встановили, що протягом 2022–2025 років Лавринович активно шукав роботу в телеграм-групах для іноземців у Лондоні – переважно у сфері будівництва та готельного бізнесу, зокрема й «за готівку». Останнє повідомлення про пошук заробітку в одній з таких груп він залишив 3 травня – за п’ять днів до підпалу в Лондоні автомобіля, пов’язаного зі Стармером. А востаннє у телеграм Лавринович заходив у ніч на 13 травня – за кілька годин до того, як його затримала поліція після підпалу будівлі, яку також пов’язують зі Стармером.

За підозрою в причетності до цих інцидентів британські правоохоронці заарештували трьох українців. Згідно з даними Financial Times, з посиланням на високопосадовців британського уряду, спецслужби Великої Британії розслідують можливу причетність Росії до серії підпалів. Про те, як і навіщо Росія вербує українців для диверсій в Європі, йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

Як проаналізували, «Схеми», Роман Лавринович вказував Британію як місце проживання, а також британський номер телефону у своєму профілі в російській соцмережі «Вконтактє» щонайменше з 2016 року.

З жовтня 2022 року він почав активно шукати роботу в Британії через телеграм-канали, в яких користувачі переважно спілкуються українською та російськими мовами. Найбільше повідомлень він залишив у таких групах, як «Робота і Житло Лондон», «Лондон Робота Житло», «Англія Робота» та «Jobs in London and UK».