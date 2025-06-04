«З Маском покінчено». Улюбленець Трампа згорів, як SpaceX

Ілон Маск та Дональд Трамп: від любові до ненависті – кілька місяців. Пише Главком.

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Палкий фінансово-політичний роман між американським бізнесменом Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом добіг кінця.

Техногеній Маск залишає посаду голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE). Як він пояснив на платформі X, причиною стало закінчення терміну його контракту на роботу в установі. Указ про створення тимчасової установи DOGE Трамп підписав одразу після своєї інавгурації у січні: по суті, Департамент створювався саме під Маска, якого туди прийняли як «спеціального державного службовця». Такий формат посад був запроваджений Конгресом США в 1962 році, він дозволяє владі наймати тимчасових співробітників для реалізації конкретних короткострокових ініціатив. 130-денний термін роботи Маска спливає 30 травня, а DOGE буде розпущена 4 липня 2026 року. Трамп дав Департаменту 1,5 року на пошук $2 трлн економії. Згодом ця цифра була знижена до $1 трлн, а потім Трамп згодився і на $150 млрд.

Маск дуже підтримав Трампа на виборах

фото: The New York Times/«Вікіпедія»

Проте, видається, що Маск, якому на початку другої каденції його друга Трампа пророкували велике політичне майбутнє, взагалі сходить з політичного небосхилу. І річ не в закінченні терміну контракту – проблема у глибокому і, схоже, взаємному розчаруванні Маска і Трампа.

Трамп + Маск

Близька дружба між Трампом та Маском спалахнула під час передвиборчої кампанії. Тоді Маск став одним із найбільших донорів – він витратив понад $260 млн на підтримку кандидатури Дональда у 2024 році. Ці гроші пішли на рекламу, допомогу виборцям, організацію голосування в ключових штатах, на підтримку інших політичних груп, які підтримували Республіканську партію та її кандидата. Колишні радники Трампа підтверджують: саме фінансова підтримка Ілона відіграла ключову роль у тій виборчій кампанії.

Трамп з Маском

фото: AP

Хоча не можна однозначно стверджувати, що Трампу подобалися лише гроші Маска – певно, мала місце і щира симпатія. В одній зі своїх передвиборчих промов Трамп зазначив, що йому «подобається Маск», що він із захопленням спостерігає за його технологічними розробками.

Після перемоги Трампа на виборах Маск був максимально близький до першої особи: вони фактично жили разом! Маск після виборів навіть орендував котедж на території маєтку Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Це давало йому постійний доступ до вух Трампа, вони вечеряли разом, писала у грудні 2024 року газета The New York Times.

Котедж, у якому жив Маск, називався Баньян і був розташований за кілька десятків метрів від головного будинку. Така постійна присутність Маска біля Трампа дуже сильно дратувала республіканців із близького оточення Трампа, повідомляло NBC News із посиланням на джерела.

У лютому 2025 року під час подвійного інтерв’ю, яке Трамп дав разом із Маском для Fox News, вони настільки захоплено розхвалювали один одного, що ведучий Шон Ганніті зауважив, що у нього відчуття, неначе він спілкується з двома братами.

Маск і Трамп

фото: АР

Робота Маска в DOGE

Робота в Департаменті ефективності державного управління передбачала аудит та скорочення витрат на незалежні агенції федерального уряду. І Маск взявся за роботу із надзвичайним ентузіазмом! Саме йому належала ідея закриття USAID (Агентства федерального уряду США з міжнародного розвитку), співробітників якого Ілон називав «клубком хробаків». До слова, від рішення Маска постраждала і Україна: серед реципієнтів цих програм сотні урядових і приватних українських організацій. Тут і Рахункова палата, і Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і Апарат РНБО, і Мінцифри – перелік можна продовжувати довго. Разом із тим, кошти отримували і численні ЗМІ, у тому числі підконтрольні відомим бізнесменам, і громадські організації різних розмірів, і різноманітні культурні проєкти. Зокрема, за даними ЗМІ, саме USAID був найбільшим донором, який виділяв кошти на розвиток додатка «Дія»: Мінцифри від Агенції отримало принаймні $40,5 млн.

Разом із тим, просто вийти з офісу DOGE і перегорнути цю сторінку у Маска не вийде. Його робота в установі стала причиною купи судових позовів щодо її повноважень і доступу до урядових даних. Ба більше, деякі заяви про економію коштів виявилися неточними, і це викликало питання про підзвітність цієї структури.

Наприклад, юрист Норм Айзен, відомий опонент Трампа, який представляє колишніх співробітників USAID у справі про припинення роботи агентства, заявив, що його клієнти продовжать судову боротьбу, попри заяву Маска. «Незалежно від того, чи піде Маск кудись чи ні, факти цієї справи ясні та не зміняться», – сказав Айзен.

Судова тяганина – лише одна з проблем, яких нажив собі Маск своїми іграми в політику. За даними Reuters, адміністрації Трампа та DOGE вдалося скоротити майже 12%, або 260 тис. людей з 2,3 млн федеральних службовців, переважно примусом до звільнення за власним бажанням чи до дострокового виходу на пенсію. І це налаштувало американців проти Маска, що погано для нього вже як для бізнесмена. У Маска також виникали конфлікти з держсекретарем Марко Рубіо, міністром транспорту Шоном Даффі та міністром фінансів Скоттом Бессентом. Іншими словами, техногеній примудрився налаштувати проти себе низку високопосадовців.

Близькість Трампа з Маском, здавалося, не мала меж. Доходило до того, що останній дозволяв собі привести до кабінету президента США свого сина, який витирав об президентський стіл свої соплі. Того стола Трамп потім прибрав.

Скороченням гуманітарної допомоги США у межах програм USAID, а також різкі заяви Маска дуже дратували європейців. Настільки, що вони фактично оголосили бойкот Маску і припинили купувати Tesla: так, у першому кварталі цього року продажі автомобілів впали до майже трирічного мінімуму, а ціна акцій компанії різко знизилася. Аби якось підтримати друга, автівку Tesla придбав собі Трамп…

Син Маска поводиться дуже безпосередньо в Овальному кабінеті

фото: Reuters

Трамп з сином Ілона Маска

фото: Reuters

Любов минула?

Президент США невдовзі визнав, що ця машина йому взагалі не потрібна. «Мені не потрібна його машина… Я сказав: «Дайте мені найвищу ціну». Я заплатив багато грошей за ту машину. Він робить хороші машини. Знаєте, що я з нею роблю? Даю людям в офісі кататися на ній», – розповів американський президент.

Сильна взаємна симпатія, як спалахнула, так швидко і згасла. Politico пише, що Трамп списав Маска ще у квітні. У лютому і березні президент США згадував Маска в середньому чотири рази на тиждень. З початку ж квітня – жодного разу. Та й Маск суттєво зменшив кількість публічних згадок про Трампа на своїй платформі X. Якщо до квітня техномільярдер публікував пости про президента США майже щодня, то нині – вкрай рідко. Охолодження підтвердили і джерела в Республіканській партії, які сказали кореспонденту Politico, що «з Маском покінчено». «У нього жахливі рейтинги. Люди його ненавидять», – зазначив один з республіканців.

Маск теж не задоволений тим, що робить Трамп. Техногеній вщент розкритикував закон, який 22 травня ухвалила Палата представників. Документ має на меті скоротити державні витрати приблизно на $1,5 трлн. Серед іншого, він передбачає зниження корпоративного податку із 21% до 20%; запроваджує прискорену амортизацію інвестицій, яка зменшує податкову базу; скасовує податки на чайові та понаднормову роботу. Додатково законопроєкт включає виділення $175 млрд на посилення безпеки кордонів, зокрема будівництво прикордонних загороджень і найм нових працівників. Трамп назвав законопроєкт «великим і прекрасним». А от Маск – іншої думки: він «розчарований» витратами, передбаченими «одним великим, прекрасним законом» президента Дональда Трампа, пише Fox News.

Що далі?

Далі Маск планує, як і заявляв раніше, повністю присвятити себе бізнесу. Саме тому він вже кілька тижнів як не пише в X про свої успіхи у DOGE, намагається дистанціюватися від установи, робота в якій попсувала ставлення і до нього, і до його бізнесу.

Але перспективи відновлення успіху Маска, принаймні, у випадку з Tesla, наразі видаються примарними. Професор маркетингу Школи бізнесу Стерна Нью-Йоркського університету. Скотт Гелловей вважає, що Маск відчужив основних клієнтів Tesla, об’єднавшись з адміністрацією Трампа. На його думку, рішення Ілона Маска запровадити серйозне скорочення робочих місць для адміністрації Трампа було названо «одним із найбільших знищень бренду» в історії. «Три чверті республіканців ніколи б не розглядали можливість купівлі електромобіля. Тож він зблизився з людьми, які не зацікавлені в електромобілях», – пояснює Гелловей. Професор також навів дані опитування, які показали, що Tesla опустилася з восьмого за авторитетністю бренду у 2021 році на 95-те місце.

Гелловей підкреслив, що продажі Tesla впали майже на 59% у Франції, на 81% у Швеції, на 74% у Нідерландах, на 66% у Данії, на 50% у Швейцарії та на 33% у Португалії.

Не сприяла покращенню бізнес-іміджу і чергова невдача, що спіткала ракету SpaceX, яку вкотре не вдалося запустити: вона розірвалась над Індійським океаном під час чергового випробування 28 травня.

Маск дистанціюється від DOGE

фото: АР

Маск тепер розповідає, що він «витратив забагато часу на політику – про це він сказав в інтерв’ю Ars Technica. Утім, схоже, у нього з’явився план «Б» і новий друг. З’явилась інформація про співпрацю засновника Telegram Павла Дурова з компанією-розробником штучного інтелекту xAI Маска. Йдеться, зокрема, про інтеграцію в Telegram ШІ-асистента Grok. Йдеться, зокрема, про можливість ставити запитання ШІ безпосередньо в застосунку, створювати наліпки за текстом, перевіряти факти з Telegram-каналів і навіть боротися зі спамом за допомогою бота-адміністратора.

«Ми отримаємо $300 млн готівкою та акціями, а також 50% від доходів з підписок на xAI, оформлених через Telegram», – заявив Дуров.

Втім, не минуло і доби, як Маск спростував інформацію про укладення угоди. У короткому пості в X він написав: «Жодної угоди не підписано». Дуров згодився з цим, визнавши, що юридичне оформлення угоди ще попереду: «Домовленість досягнута в принципі, але формальності ще не завершено».

Маск не поспішає підтверджувати домовленості з Дуровим

скріншот: Х

Маск і Україна

Відхід Маска з американської політики – на користь Україні. Адже Маск не просто не допоміг нам, а активно шкодив. Якщо у 2022 році Трамп підтримав Україну своїм постом в Х «Україно, тримайся» та надав Starlink для супутникового інтернету, то через два роки він різко змінив свою думку: «Росія зайшла занадто далеко три роки тому, тепер українська влада зайшла занадто далеко. Нескінченна смерть в окопах – це неправильно, і будь-кому, хто продовжує це наполягати, не вистачає співчуття та розуму».

Маск швиденько «перевзувся»

скріншот: X

Далі – гірше. 19 лютого він написав, що «Зеленський не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України, якщо не відновить свободу преси та не припинить скасування виборів».

На наступний день Маск ще підвищив градус: «Або Зеленський проводить вибори, щоб довести, що він представляє волю народу, або він диктатор».

9 березня Маск взагалі почав погрожувати відключити для України свої Starlink.

Маск погрожував відключити Україні Starlink

скріншот: X

Маск заявив, що український фронт може посипатися, якщо він це зробить. «Я буквально викликав Путіна на двобій за Україну, і моя система Starlink є кістяком української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув. Мене нудить від того, що Україна неминуче програє через багаторічну бійню в патовій ситуації, в якій вона перебуває. Кожен, кому це дійсно не байдуже, хто дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася», – йшлося у повідомленні мільярдера.

«Це буде його останній день. Але не зовсім…»

І ось – на 31 травня Трамп і Маск анонсували спільну пресконференцію. «Завтра о 13:30 у мене пресконференція с Ілоном Маском в Овальному кабінеті. Це буде його останній день, але не зовсім, тому що він завжди буде з нами, допомагаючи нам на всьому шляху. Ілон неймовірний! Побачимося завтра у Білому домі», – написав Трамп у Х.

Трамп анонсував спільну пресконференцію з Маском

скріншот: X

Трамп і Маск 30 травня ввечері (за київським часом) провели спільну пресконференцію. Маск під час свого виступу зазначив, що досі очікує скорочення держвитрат «на трильйон доларів». Він також запевнив, що консультуватиме президента у будь-який час, коли той попросить. Трамп своєю чергою вручив Маску золотий ключ у футлярі із зображенням Білого дому і зазначив, що «Ілон насправді не йде». «Він ходитиме туди й назад. У мене є передчуття. Це його дітище, і я думаю, він ще багато чого зробить», – додав Трамп.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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