ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг бойовий медик з Калуської громади Мирослав Василишин
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг бойовий медик з Калуської громади Мирослав Василишин

Автор: Олег Мамчур
04/06/2025 14:46
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У боротьбі за Україну загинув 33-річний молодший сержант Мирослав Василишин, мешканець с. Вістова, Калуської громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Мирослав Василишин служив бойовим медиком взводу берегової оборони. 13 травня виконуючи бойове завдання на Херсонщині, мужній воїн отримав поранення, не сумісні з життям, повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам нашого полеглого оборонця. Це непоправна втрата для усієї нашої громади. У скорботі та молитві схиляємо голови перед подвигом Героя. Вічна пам’ять та слава Герою Мирославу Василишину”, – йдеться у повідомленні.