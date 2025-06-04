На війні поліг бойовий медик з Калуської громади Мирослав Василишин

У боротьбі за Україну загинув 33-річний молодший сержант Мирослав Василишин, мешканець с. Вістова, Калуської громади.

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Мирослав Василишин служив бойовим медиком взводу берегової оборони. 13 травня виконуючи бойове завдання на Херсонщині, мужній воїн отримав поранення, не сумісні з життям, повідомив очільник Калуської громади Андрій Найда.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам нашого полеглого оборонця. Це непоправна втрата для усієї нашої громади. У скорботі та молитві схиляємо голови перед подвигом Героя. Вічна пам’ять та слава Герою Мирославу Василишину”, – йдеться у повідомленні.