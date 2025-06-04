Екссолістка “ВІА Гри” Дімопулос показала свій відпочинок з донькою в Італії

Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос показалася на пляжі зі своєю 5-річною донькою Софією. Пише Табло ID.
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У своєму Instagram мама запостила фото, де покрасувалася підсушеним тілом в купальнику.
Судячи з геомітки на фото, Дімопулос з Софією відпочивають в Італії.
Санта і Софія проводять час разом як справжні подруги. Дівчата також разом відвідують салони краси