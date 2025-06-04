Патрульні виявили водійку, позбавлену права керування та з ознаками сп’яніння. ФОТО

Учора, здійснюючи патрулювання вулиці Тисменицька, поліцейські за порушення ПДР зупинили автомобіль Audi.
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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області
“Спілкуючись з 34-річною водійкою, інспектори помітили у неї ознаки сп’яніння. Пройти освідування водійка відмовилася.
Окрім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що кермувальниця позбавлена права керування”, – йдеться у дописі.
Патрульні склали на громадянку адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.