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Прикарпатців просять допомогти зібрати кошти на перевезення додому тіла померлої дівчини
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатців просять допомогти зібрати кошти на перевезення додому тіла померлої дівчини

Автор: Олег Мамчур
04/06/2025 16:21
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Прикарпатців та небайдужих людей просять допомогти зібрати гроші на транспортування тіла із Бельгії до України.

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2 місяці тому Тетяна Джуравець (30 років) приїхала до Бельгії, влаштувалася на роботу. На жаль, через місяць вона потрапила зі страшним діагнозом (рак крові) до лікарні UZ Gent. Вчора дівчина померла у реанімації, пише Місто.

Її батьки хочуть перевезти тіло на батьківщину, щоб вони змогли гідно поховати, але для цього потрібна пристойна сума (3600€).

Батьки не мають таких грошей.

Тому вони просять небайдужих, хто скільки зможе покласти на банківський рахунок, щоб вони могли зібрати потрібну суму.

Друзі, це моя однокласниця…
Їхня ситуація не найкраща, але батьки хочуть поховати дитину вдома… Хто скільки може Світла памʼять тобі, Таню – написав відомий прикарпатській співак Сергій Лазановський.

  • BE41735066389010 сестра (Maryna Petreiko)
  • Мама Тетяни: 5167803276364648
  • Номер телефону: +32 465979136