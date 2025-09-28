ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
МФК “Прикарпаття” на виїзді зазнав поразки “Поділлю” з Хмельницького

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 20:08
Івано-франківська команда зазнала прикрої поразки у Хмельницькому, поступившись місцевому “Поділлю”. Усі голи були забиті у першому таймі.

Пише Правда.іф з посиланням на МФК Прикарпаття.

Господарі відкрили рахунок на 28-й хвилині, але вже за лічені хвилини Чушенко засмутив колишню команду – 1:1. Одинички на табло протрималися недовго, і на 40-й хвилині Саівн забив, як виявилося, переможний гол – 2:1.

У наступному турі “Прикарпаття” 3 жовтня прийматиме полтавську “Ворсклу”(поч. 12:00).

