Руслан Марцінків доставив на передову українським захисникам понад 600 FPV-дронів

Протягом волонтерської поїздки мер Івано-Франківська Руслан Марцінків передав військовим підрозділам 600 FPV-дронів та додаткове обладнання для боротьби з російськими окупантами на різних напрямках фронту.

42-а окрема механізована бригада отримала 200 FPV-дронів. Руслан Марцінків зазначив, що військові використовують дрони не лише для знищення ворога, а й для порятунку життя на передовій, пишуть Версії.

“Дрони – важлива допомога, бо хлопці використовують їх не лише для знищення ворога, а й для порятунку життя на передовій”, — повідомив мер Івано-Франківська.

102-а бригада Сил територіальної оборони та 4-й батальйон колишньої 78-ї окремої бригади ТрО також отримали допомогу. Військовим передали 200 дронів та один апарат “Мавік” для ведення розвідки.

Напередодні Дня захисника України мер вручив військовим нагороди та медалі. Церемонія нагородження відбулася під час передачі технічних засобів.

7-й стрілецький батальйон поповнив свій арсенал FPV-дронами від франківських благодійників. Руслан Марцінків особисто доставив техніку для боротьби з російськими військами.

128-а окрема важка механізована бригада “Дике поле” отримала партію дронів для використання на Запорізькому напрямку. Бригада веде активні бойові дії проти російських окупантів у цьому регіоні.

“Щоб допомагали хлопцям знищувати ворогів на Запорізькому напрямі”, — пояснив мер мету передачі дронів бригаді “Дике поле”.

Руслан Марцінків підкреслив роль франківського тилу у підтримці українських захисників. Івано-Франківська громада активно збирає кошти та необхідні речі для військових.

“Франківський тил допоможе у цьому нашим оборонцям”, — заявив мер під час поїздки на передову.

Волонтерська поїздка охопила декілька військових підрозділів на різних ділянках фронту. Загалом військові отримали понад 600 одиниць безпілотників різних типів.

FPV-дрони стали ключовим елементом сучасної війни та допомагають українським військовим ефективно протидіяти російським військам. Ці технічні засоби дозволяють завдавати точних ударів по ворожих позиціях.

“Дякую від імені Івано-Франківської громади за захист України”, — звернувся мер до військовослужбовців.

Руслан Марцінків цитував слова Олега Тягнибока під час зустрічі з військовими. Політик наголошував на єдності українського народу у боротьбі проти агресора.

“Ми на своїй Богом даній землі. Ми усі з України і разом тримаємо фронт”, — передав мер слова Олега Тягнибока.

Івано-Франківська міська рада продовжує координувати волонтерські ініціативи для підтримки української армії. Місцева влада організовує збір коштів та закупівлю необхідного обладнання.

Дрони типу “Мавік” використовуються для розвідувальних місій та коригування артилерійського вогню. Ці апарати дозволяють військовим отримувати актуальну інформацію про позиції противника.

Волонтерські поїздки на передову стали регулярними для керівництва Івано-Франківська. Мер особисто контролює процес передачі допомоги військовим підрозділам.

“Спільними зусиллями переможемо”, — підсумував Руслан Марцінків результати волонтерської місії.

Бригади, які отримали допомогу, ведуть активні бойові дії на східному та південному напрямках. Передані дрони посилять бойові можливості українських захисників у протидії російській агресії.