На Івано-Франківщині за 1,8 млн грн відкрили сучасний навчальний осередок

У Рогатинському аграрному фаховому коледжі відкрили сучасний осередок для викладання предмета «Захист України». Левова частина для його створення надійшла з державного бюджету.

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

У новому центрі понад 400 старшокласників зможуть не лише вивчати теорію, а й відпрацьовувати практичні навички.

Для цього закуплено сучасне обладнання:

лазерні тири для стрілецької підготовки,

симулятори для управління дронами,

навчальні макети зброї та боєприпасів,

інші засоби для практичних занять.

Загальна вартість обладнання – понад 1,8 млн грн, з яких левова частина – це кошти державного бюджету.

Такі сучасні центри дозволяють формувати у молоді потрібні знання та вміння: від володіння зброєю й тактичної підготовки до основ домедичної допомоги.