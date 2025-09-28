На Івано-Франківщині за 1,8 млн грн відкрили сучасний навчальний осередок

У Рогатинському аграрному фаховому коледжі відкрили сучасний осередок для викладання предмета «Захист України». Левова частина для його створення надійшла з державного бюджету.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук
У новому центрі понад 400 старшокласників зможуть не лише вивчати теорію, а й відпрацьовувати практичні навички.
Для цього закуплено сучасне обладнання:
- лазерні тири для стрілецької підготовки,
- симулятори для управління дронами,
- навчальні макети зброї та боєприпасів,
- інші засоби для практичних занять.
Загальна вартість обладнання – понад 1,8 млн грн, з яких левова частина – це кошти державного бюджету.
Такі сучасні центри дозволяють формувати у молоді потрібні знання та вміння: від володіння зброєю й тактичної підготовки до основ домедичної допомоги.