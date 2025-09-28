ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Івано-Франківщині за 1,8 млн грн відкрили сучасний навчальний осередок

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 21:46
У Рогатинському аграрному фаховому коледжі відкрили сучасний осередок для викладання предмета «Захист України». Левова частина для його створення надійшла з державного бюджету.

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

У новому центрі понад 400 старшокласників зможуть не лише вивчати теорію, а й відпрацьовувати практичні навички.

Для цього закуплено сучасне обладнання:

  • лазерні тири для стрілецької підготовки,
  • симулятори для управління дронами,
  • навчальні макети зброї та боєприпасів,
  • інші засоби для практичних занять.

Загальна вартість обладнання – понад 1,8 млн грн, з яких левова частина – це кошти державного бюджету.

Такі сучасні центри дозволяють формувати у молоді потрібні знання та вміння: від володіння зброєю й тактичної підготовки до основ домедичної допомоги.

