На Франківщині відкрили меморіальні дошки чотирьом полеглим захисникам

28 вересня 2025 року в селі Остриня Тлумацької громади, що на Івано-Франківщині, відкрили меморіальні дошки полеглим бійцям — Василю Бойчуку, Ігорю Гудзоватому, Сергію Лапку і Богдану Пічаку.

Про це повідомляє Петро Пісак

Пам’ятні знаки встановили на фасаді філії Нижнівського ліцею, де навчалися бійці. На церемонії були присутні родичі, учні та вчителі освітнього закладу, представники влади та духовенства.

Що відомо про Василя Бойчука

Василь Бойчук народився 7 січня 1990 року.

У лавах Збройних сил України він служив стрільцем-снайпером у 2 механізованму батальйоні однієї з військових частин. Мав позивний Аварія.

Боєць загинув 12 листопада 2024 року під час бойового завдання поблизу села Новоіванівка Суджанського району Курської області (РФ).

Що відомо про Ігоря Гудзоватого

Ігор Гудзоватий народився 15 липня 1988 року. Жив у селі Остриня.

Мав звання молодшого сержанта. Ігор Гудзоватий на фронті служив бойовим медиком 2 піхотного взводу піхотної роти однієї з військових частин. Позивний — Бекс.

Боєць поліг 10 червня 2024 року під час бойового завдання поблизу села Роботине Пологівського району на Запоріжжі.

Що відомо про Сергія Лапка

Сергій Лапко народився у 1986 році. Жив у селі Остриня.

На фронті він був командиром 3 кулеметного відділення кулеметного взводу 3 стрілецької роти однієї з військових частин. Мав звання молодшого сержанта, позивний — Серж.

Військовослужбовець загинув 12 листопада 2024 року поблизу села Торське Краматорського району Донецької області.

Що відомо про Богдана Пічака

Богдан Пічак народився 30 квітня 1998 року у селі Остриня Тлумацької громади. Жив у Франківську.

Він воював у лавах 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, був стрільцем-помічником гранатометника. Мав звання старшого солдата, позивний — Вітер.

Богдан Пічак помер 4 червня 2024 року у міській лікарні Дніпра від отриманих поранень під час бойового завдання.