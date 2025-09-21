Ігор Цепенда та Оксен Лісовий разом з ректором Херсонського університету відвідали обсерваторію КНУ і Варшавського університету в Карпатах, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Високопосадові освітяни ознайомилися з відновлювальними будівельними роботами в науковому центрі. Вони оглянули роботу наукового обладнання та обговорили перспективи розвитку унікального об’єкта.

Під час візиту учасники підняли прапор України на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря.

“Піп Іван Чорногірський не просто одна з найвищих вершин українських Карпат, а й символ нашої єдності”, — зазначив Ігор Цепенда у своєму повідомленні.

Міжнародний науковий центр «Обсерваторія» є спільним проектом Карпатського національного університету імені Василя Стефаника та Варшавського університета. Центр розташований на горі Піп Іван в українських Карпатах.

На об’єкті тривають відновлювальні будівельні роботи. Науковий центр обладнаний сучасним обладнанням для проведення досліджень.

Установа функціонує як міжнародний науковий об’єкт. Центр забезпечує співпрацю між українськими та європейськими дослідниками.

“Наша обсерваторія є символом поєднання наукового пошуку та гірської сили Карпат”, — повідомив ректор Цепенда.

Представники освітньої галузі підкреслили символічне значення підняття українського прапора на вершині гори. Церемонія відбулася на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря.

Учасники заходу наголосили на єднальній силі освіти та науки. Вони відзначили важливість наукових досліджень для розвитку України.

“Освіта піднімає нас вище за будь-які вершини”, — заявив Ігор Цепенда під час візиту.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий взяв участь у оглядінах наукового центру. Разом із колегами він обговорив перспективи розвитку об’єкта.

Керівництво університетів обговорило плани розширення діяльності наукового центру. Вони розглянули можливості залучення нових партнерів до співпраці.

Центр відкриває нові можливості для студентів та науковців. Установа сприяє міжнародній співпраці у сфері наукових досліджень.

“Вона об’єднує українських і європейських дослідників, відкриваючи нові можливості для студентів, науковців і партнерів”, — йдеться у повідомленні ректора.

Ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський також взяв участь у заході. Він ознайомився з роботою наукового обладнання центру.