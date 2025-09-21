На Франківщині 15 медзакладів надають безкоштовну стоматологічну допомогу захисникам України

На Івано-Франківщині 15 медичних закладів надають послуги зубопротезування та стоматологічної допомоги військовослужбовцям та іншим категоріям людей, які захищали незалежність і територіальну цілісність України.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у соціальних мережах. За її словами, станом на сьогодні таку допомогу вже отримали 6 180 захисників на території області, інформує читачів Правда іф.

Допомога військовим

Кабінет Міністрів України розширив перелік людей, які мають право на безоплатне отримання стоматологічних послуг та зубопротезування. Нові категорії отримувачів включено до державної програми медичного забезпечення.

“Наша спільна мета – піклування про тих, хто захищає Україну”, — зазначила Світлана Онищук.

До програми тепер включені звільнені з полону українські військовослужбовці. Ця категорія отримала право на повний спектр стоматологічних послуг та зубопротезування.

Також право на безоплатну стоматологічну допомогу отримали іноземні військовослужбовці, які проходять службу за контрактом у Збройних силах України. До цієї категорії належать контрактники Національної гвардії України.

Люди без громадянства, які служать у розвідувальному органі Міноборони та Держспецслужбі транспорту, також включені до програми. Вони мають право на той самий обсяг медичних послуг, що й українські військовослужбовці.

За даними голови ОДА, на території Івано-Франківської області функціонує мережа з 15 медичних закладів. Ці установи спеціалізуються на наданні стоматологічної допомоги та зубопротезуванні.

Станом на поточний момент послуги отримали 6 180 захисників України. Цифра включає військовослужбовців різних категорій та інших осіб, які захищали територіальну цілісність країни.

Медичні заклади області надають повний спектр стоматологічних послуг. До переліку входять лікування зубів, хірургічна стоматологія та протезування.

Зубопротезування проводиться з використанням сучасних технологій та матеріалів. Захисники отримують якісні протези різних типів залежно від медичних показань.

Первинно програма стоматологічної допомоги охоплювала військовослужбовців Збройних сил України. До неї входили учасники бойових дій та особи, які постраждали під час виконання службових обов’язків.

Ветерани війни та учасники антитерористичної операції також мали право на безоплатні стоматологічні послуги. Програма поширювалася на осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Тепер перелік розширено за рахунок звільнених з полону військовослужбовців. Ця категорія потребує особливої уваги через складні умови перебування у неволі.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які служать в українських силових структурах, отримали рівні права з українськими військовослужбовцями. Це стосується контрактників різних відомств.

Медичні заклади Івано-Франківської області організували роботу з урахуванням потреб захисників України. Вони забезпечують доступність стоматологічної допомоги у зручний для пацієнтів час.

Процедура отримання послуг спрощена для військовослужбовців. Вони можуть звертатися до медичних закладів за направленням або самостійно.

Якість стоматологічних послуг контролюється відповідними службами. Медичні заклади дотримуються встановлених стандартів лікування та протезування.

За кошти бюджету

Фінансування програми здійснюється з державного бюджету. Захисники не сплачують за отримані стоматологічні послуги та зубопротезування.

Стоматологічна допомога є важливою складовою медичного забезпечення військовослужбовців. Здоров’я ротової порожнини впливає на загальний стан організму та працездатність.

Безоплатне зубопротезування дозволяє захисникам відновити втрачені зуби. Це покращує якість життя та можливості повноцінного харчування.