Івано-Франківськ вже зараз ІТ-столиця, — Руслан Марцінків

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оцінив розвиток ІТ-спільноти в місті та представив плани цифровізації муніципальних послуг під час участі в технологічному форумі.

IF IT Forum ’25

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків відвідав технологічний захід IF IT Forum ’25. На заході він оголосив про позиціонування міста як ІТ-столиці та представив стратегію розвитку цифрових послуг для мешканців, пишуть Версії.

“Франківськ вже зараз ІТ-столиця”, — заявив Марцінків під час форуму.

Міський голова відзначив динаміку розвитку технологічної спільноти в регіоні. За його словами, місто має потужну ІТ-спільноту, яка продовжує зростати.

“Маємо потужну ІТ спільноту, яка з кожним днем розвивається все краще”, — зазначив мер.

Марцінків охарактеризував учасників форуму як людей з активною життєвою позицією. Він підкреслив практичну спрямованість діяльності технологічної спільноти міста.

“Тут зібрались цікаві люди, які не просто обговорюють ідеї, а й сміливо втілюють їх в життя”, — сказав міський голова.

Цифровізація муніципальних послуг в Івано-Франківську

Керівник міста представив бачення розвитку цифрових послуг для мешканців. Марцінків анонсував перехід базових муніципальних сервісів в онлайн-формат.

“Івано-Франківськ зараз зручне і цифрове місто”, — зазначив мер.

Міська влада працює над створенням комплексної системи електронних послуг. Планується забезпечити онлайн-доступ до різних категорій муніципальних сервісів.

“Працюємо над тим, щоб всі послуги: від квитка в автобусі до запису до лікаря чи школи — були доступні онлайн”, — пояснив Марцінків.

Діючі цифрові сервіси міста

Міська адміністрація вже запустила окремі цифрові інструменти для взаємодії з громадянами. Одним з таких сервісів є чат-бот служби оперативного реагування.

Мешканці міста можуть повідомляти про проблеми через спеціальний чат-бот. Система має номер 1580 і належить до Служби оперативного реагування.

“Ми вже зараз маємо чат-бот 1580 Служби оперативного реагування”, — повідомив міський голова.

Цифровий сервіс дозволяє громадянам оперативно інформувати муніципальні служби про проблемні ситуації. Міська влада забезпечує швидке реагування на звернення через цей канал.

“Де мешканці повідомляють про проблеми, а ми оперативно їх вирішуємо”, — додав Марцінків.

Стратегічні цілі розвитку цифрового міста

Міська влада визначила основні напрями подальшої цифровізації. Мета полягає у створенні зручної цифрової екосистеми для всіх категорій мешканців.

Марцінків підкреслив фокус на практичних результатах цифрової трансформації. Міська адміністрація прагне забезпечити реальну користь для громадян від впровадження технологічних рішень.

“Робимо Франківськ цифровим і зручним для мешканців”, — підсумував мер.

IF IT Forum 2025 відбувся в Івано-Франківську з участю представників технологічної індустрії. Захід об’єднав фахівців ІТ-сфери для обміну досвідом та обговорення перспектив розвитку галузі в регіоні.