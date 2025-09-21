Пластун з Франківська отримав найвищий юнацький пластовий ступінь “Гетьманський СКОБ”

Прикарпатець Святослав Вишневський отримав найвищий юнацький ступінь в організації “Пласт” у станиці Івано-Франківськ. За час повномасштабного вторгнення він зібрав близько 50 тисяч гривень для підтримки ЗСУ та активно займається соціальною діяльністю.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на “Пласт Івано-Франківськ”.

Святослав Вишневський став першим носієм ступеня Гетьманський Скоб у станиці “Пласт” Івано-Франківськ, що є історичною подією для місцевої організації.

Святослав розпочав своє пластування у станиці Брошнів-Осада в гуртку “Сапсани”, а з 2023 року продовжив діяльність в Івано-Франківську. Тут він став гуртковим гуртка “Дракони” в курені 49 імені Івана Миколайчука.

Пластова діяльність Святослава включає організацію курінних рад та масштабних заходів: “Магія Нічних Карпат”, ЕВПП “SOS”, вишкіл з алтимату “Up!Grade” та численні курінні табори.

Соціальна активність стала важливою частиною його діяльності. Святослав організовував квартирники, фестивалі кіно та інші події, з яких передавав кошти на підтримку ЗСУ. Загалом за час повномасштабного вторгнення він зібрав близько 50 тисяч гривень для військових.

У березні 2025 року приєднався до команди Фонду Лісових Чортів, є одним з організаторів Почесної Ватри в станиці Івано-Франківськ та відомий своєю діяльністю в русі “Жовта Стрічка”.

Гетьманський Скоб є найвищим юнацьким ступенем у системі “Пласту”, що присвоюється за видатні заслуги в пластовій та громадській діяльності.