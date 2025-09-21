На Косівщині, через проблеми із лісовпорядкуванням, машина дров коштує 20 тисяч гривень ВІДЕО

Жителі Косівського району змушені купувати дрова в інших районах через застарілі документи лісовпорядкування 1996 року та обмежені ліміти заготівлі в нацпарку. Це робить опалення значно дорожчим для горян.

Про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на сюжет новин “Подробиць”.

На Івано-Франківщині розпочалася підготовка до опалювального сезону, і в лісництвах повідомляють про справжній ажіотаж через заявки на купівлю дров. Найбільше проблем із забезпеченням населення деревиною виникло на Косівщині.

Проблемна Косівщина

Причини дефіциту деревини на Косівщині мають кілька аспектів. Велика площа лісів належить Національному природному парку “Гуцульщина”, де діють обмежені ліміти на заготівлю. Крім того, у Косівському районному підприємстві “Райагроліс” матеріали лісовпорядкування датуються 1996 роком, що унеможливлює виписування легальних лісорубних квитків.

Через ці проблеми ДП “Ліси України” змушене привозити дрова для жителів Косівського району з інших регіонів, що значно здорожує вартість. Для мешканців села Космач машина якісних дров з урахуванням транспортних витрат коштує близько 20 тисяч гривень.

Ціни на дрова по області залишаються відносно стабільними. Найдешевша деревина (ялина, верба, осика, липа, тополя) коштує близько 700 гривень за кубометр. Сосна та вільха – на 130 гривень дорожче. Найдорожчі породи (бук, граб, дуб, ясен, модрина) – майже 1100 гривень за кубометр.

Потреби Івано-Франківської області на цей рік становлять майже 400 тисяч кубометрів дров. Від початку року підприємства лісової галузі вже реалізували 100 тисяч кубометрів.

Дрова є

Державна підтримка передбачає субсидію для купівлі деревини до 17 тисяч гривень на рік для сім’ї. Також Кабінет Міністрів анонсував нову програму підтримки для жителів прифронтових громад – до 20 тисяч гривень для господарств, що обігріваються твердим паливом.

Більшість прикарпатців досі обирають традиційний спосіб купівлі дров, особисто звертаючись до лісгоспів, попри існування онлайн-сервісу “Дрова є”.