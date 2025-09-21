Суд покарав працівника ТЦК за силове затримання військовозобов’язаного в Івано-Франківську

На Прикарпатті Косівський райсуд визнав старшого солдата Михайла П. винним у недбалому ставленні до військової служби за застосування фізичної сили під час оповіщення військовозобов’язаного.
Інцидент був зафіксований на відео.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на новинний паблік “Захід.нет”.
Косівський районний суд Івано-Франківської області оштрафував працівника ТЦК за силове затримання військовозобов’язаного чоловіка під час проведення оповіщення.
За постановою суду, оприлюдненою у вересні 2025 року, старший солдат Михайло П. наприкінці серпня був старшим групи оповіщення ТЦК та допустив застосування фізичної сили до військовозобов’язаного.
Чоловіка силою посадили у мікроавтобус Volkswagen Transporter Т4 та відвезли на ВЛК (військово-лікарську комісію). Відео силового затримання поширювали у телеграм-каналах, вказуючи, що випадок трапився у Івано-Франківську.
Посадовці ТЦК провели внутрішню перевірку та виявили у діях старшого солдата ознаки адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 172-15 КУпАП.
У постанові суду зазначено, що Михайло П. мав не допускати негідних вчинків та стримувати від цього інших військовослужбовців, які були у його підпорядкуванні.
Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою провину. Суддя Марія Крилюк, дослідивши всі матеріали справи, призначила працівнику ТЦК штраф у розмірі 17 тисяч гривень.