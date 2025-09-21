ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"слава россии" у Яремче: поліція та "Укрзалізниця" розпочали перевірки
Автор: Ігор Василик
21/09/2025 13:35
У суботу 20 вересня, до поліції надійшло повідомлення про пропагандистський напис у вікні потяга поблизу Яремче.

Правоохоронці вилучили планшет та розпочали перевірку.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Поліцейські Івано-Франківщини проводять перевірку за фактом інциденту в поїзді сполученням “Київ – Рахів”, який стався 20 вересня в місті Яремче.

Близько 7:30 години ранку надійшло повідомлення про те, що у вікні поїзда розміщена електронна таблиця з написом “слава росії”.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та вилучила планшет, з якого здійснювалося програмування електронної таблиці.

Працівники поліції внесли відомості про інцидент до Єдиного обліку та розпочали перевірку. Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення. Розслідування триває.

Паралельно Укрзалізниця проводить перевірку на вразливість усіх аналогічних інформаційних систем у своїх поїздах.

