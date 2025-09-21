ЗСУ уразили в Криму три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8

Українські розвідники вдарили у тимчасово окупованому Криму по трьох російських гелікоптерах Мі-8 та радіолокаційній станції 55Ж6У «Нєбо-У».

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

«Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів спецпідрозділу ГУР МО України «Примари», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок операції розвідникам вдалося вразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісну російську РЛС 55Ж6У «Нєбо-У».https://www.youtube.com/embed/KPMeXR_VOvw?showinfo=0Гелікоптери Мі-8 та РЛС “нєбо-У” в Криму ― чергові результати нальоту “Примар” ГУР на півострівГоловне управління розвідки МО України

Нагадаємо, 19 вересня повідомляли, що українські розвідники з центру морських операцій Viking встановили вночі на Тендрівській косі мінні загородження. З їхньою допомогою вдалося знищити багатоцільовий тягач армії рф під назвою «Вітязь».

Також писали, що підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти рф, розташованому в Курській області.