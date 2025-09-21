На Франківщині п’яна жінка ледь не зарізала власну матір

У четвер 18 вересня, в Отинійській громаді п’яна 32-річна жінка вдарила ножем в груди свою 50-річну мати під час родинної сварки. Потерпілу госпіталізували, нападницю затримали.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Інцидент стався 18 вересня в обідню пору у Отинійській громаді.

До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що 50-річна жінка отримала проникне поранення грудної клітки та була госпіталізована до лікарні.

Встановили, що під час застілля між родичами виникла сварка. У її ході п’яна 32-річна дочка потерпілої, схопила ніж і вдарила матір в груди.

Медиків викликав співмешканець потерпілої. Правоохоронці вилучили з місця події ніж та інші речові докази, які направили на експертизу.

Зловмисницю затримали. Їй інкримінують частину 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Затриманій повідомили про підозру. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід.

Згідно з санкцією статті фігурантці загрожує максимальне покарання до восьми років позбавлення волі.