Міноборони закликало оновити застосунок «Резерв+» до останньої версії

Розробники програми для військовозобов’язаних «Резерв+» оновили сертифікат безпеки. Користувачам необхідно оновити програму, оскільки у старих версіях вона більше не працюватиме.
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Про це повідомила пресслужба міністерства оборони у Telegram.
Новий сертифікат став доступним у релізі 1.6.1. У попередній версії під час авторизації виникне попередження з вимогою оновити програму.
«У старіших версіях «Резерв+» не працюватиме, а користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку», – зазначено у повідомленні.
У Міноборони додали, що оновити програму можна як в App Store, так і в Google Play. Крім того, користувачам порадили увімкнути автоматичне оновлення.