Мінус майже 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 12 вересня

Автор: Олег Мамчур
12/09/2025 07:45
Загальні бойові втрати росії у війні з 24 лютого 2022 по 12 вересня серпня 2025 склали 1 092 780 осіб.
 

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 вересня втрати російської армії у війні проти України складають:

  • жива сила  – близько 1 092 780 (+890) осіб
  • танки – 11 177 (+1) од
  • ББМ – 23 266 (+2) од
  • артсистеми – 32 668 (+40) од
  • РСЗВ – 1485 (+2) од
  • засоби ППО – 1217  од
  • літаки – 422 од
  • вертольоти – 341 од
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273) од
  • крилаті ракети – 3718 од
  • кораблі / катери  – 28 од
  • підводні човни – 1 од
  • автотехніка та автоцистерни – 61 403 (+64) од
  • спецтехніка – 3964 од
Орієнтовні втрати противника: 24.02.22-12.09.2025

