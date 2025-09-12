Мінус майже 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 12 вересня

Загальні бойові втрати росії у війні з 24 лютого 2022 по 12 вересня серпня 2025 склали 1 092 780 осіб.
Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 вересня втрати російської армії у війні проти України складають:
- жива сила – близько 1 092 780 (+890) осіб
- танки – 11 177 (+1) од
- ББМ – 23 266 (+2) од
- артсистеми – 32 668 (+40) од
- РСЗВ – 1485 (+2) од
- засоби ППО – 1217 од
- літаки – 422 од
- вертольоти – 341 од
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273) од
- крилаті ракети – 3718 од
- кораблі / катери – 28 од
- підводні човни – 1 од
- автотехніка та автоцистерни – 61 403 (+64) од
- спецтехніка – 3964 од