Мінус майже 900 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 12 вересня

Загальні бойові втрати росії у війні з 24 лютого 2022 по 12 вересня серпня 2025 склали 1 092 780 осіб.



Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 вересня втрати російської армії у війні проти України складають: