У Богородчанах відкрили пекарню, де працюватимуть люди з інвалідністю. ФОТО

У Богородчанах у приміщенні монастиря Згромадження сестер Мироносиць (вул. Грушевського, 15) запрацювала соціальна пекарня «Добрий хліб».

Пекарня буде спеціалізуватися на випіканні хліба та просфорів (спеціальний хліб, який використовують під час причастя), пише Репортер.

Пекарню вдалося відкрити завдяки навчанню у Школі соціального бізнесу, який організував БО «Карітас Івано-Франківськ». Учасники пройшли 10 лекцій та 10 тренінгів, а потім мали написати свій бізнес-план.

Серед чотирьох учасників і переміг проєкт соціальна пекарня «Добрий хліб». Це ініціатива громадської організації «Центр рівних можливостей».

За словами Богдани Черевко, координаторки проєкт «SPEEDY – підтримка осіб з інвалідністю в Україні» Карітас- Франківськ, у пекарні працюватимуть люди з інвалідністю.

І це є головною ідею проєкту, – говорить Богдана Черевко. – Вони виграли грант на суму 250 000 грн. За ці кошти зробили ремонт та закупили обладнання для пекарні. Тобто наш проєкт має на меті соціальну підтримку, соціальну інтеграцію людей з інвалідністю у соціум. І також те, аби люди сприймали людей з інвалідністю, як повноцінних учасників громади.

Настоятелька монастиря та працівниця Карітас – Богородчани сестра Теодора Никефорук розповідає, що ідея такого проєкту була на поверхні. Адже при монастирі щочетверга організовують зустрічі й заняття з людьми з інвалідністю.

І ми завжди старалися щось випікати на побутовому рівні у «Карітасі», чи у нас тут у монастирі, – говорить сестра Теодора. – Також випікаємо різне на передріздвяні й великодні ярмарки.

То ж вони радо відгукнулися на пропозицію та взяли участь у школі й написанні бізнес-плану.

За грантові гроші для пекарні закупили духові шафи, холодильник, столи, витяжку, тістомісильну машину.

Плануємо випікати хліб найперше для благодійних обідів, які в нас є щосереди, – розказує сестра Теодора. – І також щочетверга для наших зустрічей. Будемо випікати просфор для обслуговування наших парафій у Богородчанському деканаті. Коли вже розширимося трошки, навчимося випікати хлібобулочні вироби для продажу на нашій парафії.

Спершу для роботи в пекарні планують інтегрувати п’ятьох людей. За словами настоятельки, охочих є багато. Кожного разу на четвергові зустрічі приходять близько 15 людей.

Усіх їх пекарської справи будуть навчати інші сестри монастиря.